Der Wechsel unterstreicht den verschärften Wettbewerb um Spitzenkräfte im Silicon Valley, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Meta will sein Angebot an Hardware für Endkunden über seine intelligenten Brillen hinaus erweitern, die in Zusammenarbeit mit Ray-Ban und Oakley entstehen. Für Apple ist Dyes Abgang dagegen ein weiterer Verlust einer hochrangigen Führungskraft in den vergangenen Monaten. Nachfolger wird der erfahrene Designer Stephen Lemay. «Steve Lemay war seit 1999 massgeblich an der Gestaltung jeder wichtigen Benutzeroberfläche von Apple beteiligt», sagte Firmenchef Tim Cook. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Wechsel berichtet.