Die geplante Kürzung der Zollkontingente sowie eine Erhöhung der Zölle auf 50 Prozent gefährden laut dem Branchenverband Metal Suisse den Zugang zum wichtigsten Exportmarkt für Schweizer Stahl. Zwar sei die Notwendigkeit eines Schutzes der europäischen Stahlhersteller vor billigen Importen aus Asien nachvollziehbar, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Jedoch könnte diese Massnahme den Schweizer Stahlexporteuren das wirtschaftliche Genick brechen und auch den Maschinenbau gefährden», schrieb Metal Suisse.