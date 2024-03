Der Umsatz von Metall Zug fiel mit 494,7 Millionen Franken um über 23 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Grund hierfür war der Verkauf der Geschäftseinheit Schleuniger an den Kabelverarbeiter Komax per Ende August 2022. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz leicht gestiegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.