Konsolidiert werden neben den Immobilienaktivitäten nur noch die Beteiligung von 70 Prozent am Augenheilkunde-Unternehmen Haag-Streit und von 100 Prozent am Küchengerätehändler Gehrig. Dazu hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligungen an SteelcoBelimed. Metall Zug gründete dieses Joint Venture über die Fusion des Bereich Belimed (Infection Control und Life Science) mit der Miele-Tochter Steelco.