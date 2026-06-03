Konkret wurden Daten aus abgegrenzten Bereichen der IT-Systeme von Belimed Infection Control kopiert, wie das Portal «Inside IT» am Mittwoch publik machte. Zuvor hatte die Firma auf der Website darüber informiert.
Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls seien alle notwendigen Gegenmassnahmen eingeleitet worden, schreibt SteelcoBelimed weiter. Ausserdem wurden die zuständigen Behörden informiert und eine Strafanzeige erstattet.
Der Geschäftsbetrieb und die Fähigkeit von SteelcoBelimed Infection Control, Produkte zu liefern, seien davon nicht beeinträchtigt, heisst es. Zudem habe das Unternehmen weitere Schutzmassnahmen implementiert.
(AWP)