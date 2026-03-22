Doch auch wenn sich ihre ‌Aussicht auf eine dritte Amtszeit verbessert hat, ändert das nichts daran, dass viele Kritiker Frederiksen vorwerfen, ​innenpolitische Probleme zu vernachlässigen. Das gilt vor allem für die hohen Lebenshaltungskosten, die in Dänemark schon vor dem Iran-Krieg stark gestiegen waren. Mit der Eskalation im Nahen Osten dürfte dieser im Zuge des Grönland-Konflikts in den Hintergrund gerückte Aspekt wieder mehr in den Fokus geraten.