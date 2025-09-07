Unsicherheit belastet das Geschäftsklima

Die Folgen für die mexikanische Wirtschaft, die stark vom Handel mit den USA abhängt, sind gravierend. Das prognostizierte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für 2025 ist auf unter ein Prozent gefallen. Die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko fielen im ersten Quartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Bundesstaat Chihuahua, zu dem Ciudad Juarez gehört, sanken sie im verarbeitenden Gewerbe sogar um 56 Prozent auf 348 Millionen Dollar. «Die Unsicherheit belastet das Geschäftsklima,» sagt Ulises Alejandro Fernandez, Minister für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung von Chihuahua. «Unternehmen zögern mit Entscheidungen und neuen Investitionen, bis Klarheit über die Handelspolitik herrscht.»