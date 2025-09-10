Präsidentin Claudia Sheinbaum legte dem Kongress eine Initiative vor, um das Gesetz über Ein- und Ausfuhrsteuern zu ändern. Vorgesehen sind Zölle auf rund 1'500 Waren, darunter Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium, aus Ländern, mit denen Mexiko keine Freihandelsabkommen hat. Darunter fallen etwa China, Indien und Russland.