Die endgültige Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung verkauften Aktien solle voraussichtlich am (morgigen) Mittwoch, 3. April, bekanntgegeben werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Schweizer Börse SIX soll der kommende Freitag, 5. April, sein. Abgerechnet wird voraussichtlich ebenfalls am 5. April 2024.