Das Unternehmen präsentierte für das Geschäftsjahr 2022 zwar mässige Umsatzzahlen, konnte aber dafür in Sachen Profitabilität und Reingewinn überzeugen. So wurden beim operativen Ergebnis (Ebitda) mit minus 34,6 Millionen Franken erneut rote Zahlen geschrieben, was im Vergleich zum Vorjahr (minus 72,5 Millionen Franken) aber einer Verbesserung gleichkam. Das Unternêhmen erwartet für 2023 unverändert einen Ebitda im positiven Bereich