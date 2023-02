Gleich mehrere Bedenken führen denn auch dazu, dass Laager an seinem Underperform-Rating festhält. So verfüge Meyer Burger mit Heterojunction zwar über eine überlegene Technologie, es scheine aber, dass die Technologie des Konkurrenten TopCon zum Mainstream werde. Allgemein rechnet der Analyst mit einem steigenden Konkurrenzdruck. Auch die EU, wo Meyer Burger vom "Green Deal" profitiere, sei kein geschlossener Markt und für Konkurrenten ausserhalb der EU offen, so Laager.