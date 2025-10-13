Bei Meyer Burger geht die Sonne definitiv unter. Das Unternehmen befindet sich in der Nachlassstundung. Nach Einschätzung des Verwaltungsrats besteht aus heutiger Sicht keine realistische Chance mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe, heisst es in einer Mitteilung von Mitte September. Derweil würden die Bemühungen für einen Verkauf von Teilen der Gruppe oder von Aktiven in der Schweiz, Deutschland und in den USA weitergeführt.