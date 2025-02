An den am heutigen Mittwoch in Zürich abgehaltenen Anleihegläubigerversammlungen waren 82,55 respektive 82,11 Prozent der Gläubiger zugegen. Ihr Votum für die von Meyer Burger gestellten Anträge zum Aufschub der Zinszahlungen auf den 31. März 2025 erfolgte einstimmig, die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln wurde übertroffen. Die Änderungen treten damit zum 26. Februar 2025 in Kraft.