Da es noch keine Entscheidung über politische Unterstützungsmassnahmen zur Behebung der aktuellen Marktverzerrungen bei Solarmodulen gibt, hat die Gruppe laut einer Mitteilung vom Freitag beschlossen, mit den Vorbereitungen für die Schliessung des Standorts in Freiberg zu beginnen, die zu Ende April in Kraft treten würde. Zunächst werde die Produktion in der ersten Märzhälfte eingestellt, was ab April zu deutlichen Kosteneinsparungen führe. Der Vertrieb in Europa sei davon nicht betroffen.