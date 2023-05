Der Hedgefonds-Pionier Israel Englander hat seine Beteiligung an Meyer Burger auf etwas mehr als 5 Prozent ausgebaut. Das geht aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervor. Englander hatte sich im Juli letzten Jahres mit 3 Prozent beim Solarunternehmen eingekauft.