Damit fokussiert sich Meyer Burger auf die Solarmodulfertigung in Arizona, die von der Solarzellenproduktion in Thalheim in Deutschland beliefert werden soll. «Die Kapazität in Arizona wird (zunächst?) auf 1.4 GW pro Jahr begrenzt, der Ausbau auf 2.0 GW auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Massnahmen reduzieren den noch offenen Fremdkapitalbedarf des Unternehmens erheblich - wohl um etwa 150-200 Millionen Franken -, reduzieren aber auch das Gewinnpotential - wir schätzen um 50-60 Prozent vom ursprünglichen Ziel von 200+ Millionen Franken Ebitda», so die ZKB.