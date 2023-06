Was ist Ihre Vision für Meyer Burger?

Die Entscheidung, in dieses Geschäftsmodell einzutreten, war richtig. Wir sind nach zwei Jahren Produktion auf Kurs, so dass wir im nächsten Jahr mehr Kapazität in den USA haben werden, als in Europa. Wir streben an, dass Meyer Burger bei den Gigawatts so schnell wie möglich in die Zweistelligkeit kommt. Das geplante Wachstum muss aber in der Konsequenz wertsteigernd für unsere Aktionäre werden.