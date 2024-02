Entscheid zu Standort Deutschland fällt bis Mitte März

Nach der Ankündigung des Thuner Solarherstellers Meyer Burger, ein Werk in Sachsen notfalls zu schliessen, pochte am Montag der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf staatliche Hilfe für die Solarindustrie in Deutschland - cash.ch berichtete hier. «Ich werbe sehr dafür, dass wir einen Grundstock an Solarproduktion in Deutschland haben», sagte Habeck in Berlin. «Daher müssen wir den Weg frei machen für den Resilienzbonus im Solarpaket 1.»