Dies wurde vom Regionalgericht Oberland im Kanton Bern verfügt, wie aus einer Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom Dienstag hervorgeht. Die Nachlassstundung gilt seit dem 1. Dezember 2025 und dauert sechs Monate bis zum 1. Juni 2026. Die provisorische Nachlassstundung läuft mit dem heutigen 2. Dezember aus.