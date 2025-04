Von der Massnahme, die rund 300 Mitarbeitende betrifft, verspricht sich das Unternehmen kurzfristige Kosteneinsparungen. Meyer Burger spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von «vorübergehenden» Materialengpässen in der Produktion. Die Massnahme sei in Absprache mit dem Betriebsrat verfügt worden.