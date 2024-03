Das Geld aus der Kapitalerhöhung braucht Meyer Burger für Investitionen in die Produktion in den USA. Wie im Februar angekündigt, baut das Unternehmen Werke in den US-Bundesstaaten Colorado und Arizona und zählt dabei auf grosszügige Subventionszahlungen. Demgegenüber hat die Meyer Burger mit Blick auf Deutschland beschlossen, die Produktion in Freiberg vorerst einmal stillzulegen.