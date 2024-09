Die zuständigen Analysten bei Jefferies begründeten die Kurszielanpassung damit, dass ​​das Solarunternehmen zwar über starke Produkte verfüge, die eine gute Marktposition ermöglichen sollten, die fehlende Finanzierung für den Bau einer Zellfabrik in den USA aber ein grosses Risiko darstelle. Dazu komme der hohe Preisdruck aufgrund des intensiven Wettbewerbs in der Branche und die geringen Subventionen in den USA. Entsprechend gering sei die Visibilität auf die Rentabilität und die Cash-Generierung des Unternehmens, so die Analysten weiter.