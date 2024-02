Mitte Januar hatte das Unternehmen angedroht, seine Solarmodulproduktion in Deutschland zu schliessen, sollte die Bundesregierung nicht schnell handeln. Das Unternehmen kritisiert vor allem Dumpingpreise für Solarmodule aus China. Mit der Fabrik in Freiberg (Sachsen) besitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben den grössten Betrieb für Solarmodulproduktion in Europa.