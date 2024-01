Meyer Burger plant Schliessung in Deutschland

Meyer Burger könnte eins der grössten europäischen Solarmodulwerke in Sachsen schliessen und seinen Schwerpunkt in die USA verlegen, nachdem der Preisverfall in der Branche zu einem Finanzloch geführt hat. Für seinen Umbau braucht der Schweizer Hersteller eine Kapitalerhöhung, was zu einem Kurseinbruch an der Börse führte.