Meyer Burger Technology AG will über die Bezugsrechtsemission rund 200 Millionen Franken zur Finanzierung ihrer Expansion in die USA aufnehmen. Die Gesellschaft plant die Ausgabe von bis zu 20'144'423'886 neuen Aktien. Der Verwaltungsrat von Meyer Burger hat seine Anträge an die ausserordentliche Generalversammlung, die am Montag in Thun stattfindet, an die Bedingungen der Bezugsrechtsemission angepasst. Der Prospekt für die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich am 19. März 2024 veröffentlicht.