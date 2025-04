Das angeschlagene Solarunternehmen Meyer Burger hat in Italien einen weiterern Liefervertrag an Land gezogen. Dabei geht es um Hochleistungsmodule für den Maschinenhersteller OGT Solar. Die zu liefernden Module wurden bereits hergestellt, und zwar im deutschen Freiberg, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Abnehmer OGT wurde den Angaben zufolge 1946 gegründet und stellt Maschinen für die Glasproduktion her. Die Solarprodukte der Firma werden in Italien und weltweit verkauft.