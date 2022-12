Mit den vier neuen Partnern erforsche Meyer Burger Perowskit-Tandemsolarzellen auf Siliziumbasis und entwickle Solarmodule der nächsten Generation, teilte das Thuner Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Dem Konsortium gehören das Neuenburger Non-Profit-Forschungs- und Technologiezentrum CSEM, das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg und das Institut für Photovoltaik an der Universität Stuttgart an.