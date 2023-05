"Meyer Burger Slate" werde ab dem dritten Quartal dieses Jahres bei Magog europaweit erhältlich sein, teilt der Solarmodule-Hersteller am Dienstag mit. Dieser kleinformatige Solardachziegel sei in einheitlich grauer Optik und passe sich harmonisch in Schieferdächer ein und mache die Energiewende somit auch für denkmalgeschützte Häuser möglich. Damit sei es möglich, eine Solaranlage in geneigte Schieferdächer zu integrieren und die vorhandene Fläche erstmals komplett mit Hochleistungs-Solartechnologie zu belegen. Die Dachziegel würden mit der eigenen Heterojunction-SmartWire-Technologie in Deutschland produziert.