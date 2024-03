Die Investitionen in den USA hat Meyer Burger bereits vor einigen Jahren in die Wege geleitet. So soll die Produktion im neuen Werk in Goodyear im US- Bundesstaat Arizona wie geplant im zweiten Quartal 2024 starten, schrieb Meyer Burger weiter. Der Hochlauf der Zellproduktion in Colorado Springs wiederum soll gegen Ende 2024 beginnen, sofern die dafür noch notwendige Finanzierung - wie derzeit erwartet - zustande kommt.