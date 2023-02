Meyer Burger kann seine Hochleistungs-Solarmodule nun auch in Grossbritannien verkaufen. Die britische Prüfgesellschaft BRE habe die Modulfertigung in Deutschland nach dem MCS-Standard zertifiziert und attestiere damit den hohen Qualitätsstandard der Produktionsanlagen, teilte das Berner Oberländer Unternehmen am Donnerstag mit.