Auch die Schweizer Muttergesellschaft Meyer Burger Technology befindet sich aktuell in Nachlassstundung. Hoffnung auf eine Rettung gibt es aber kaum noch. Das Unternehmen strebt aktuell den Abschluss eines Nachlassertrags an, womit ausgeschlossen sei, dass den Aktionären eine Liquidationsdividende ausgerichtet werden könne, hiess es vor zwei Wochen. Die Bemühungen für einen Verkauf von Teilen der Gruppe oder von Aktiven in der Schweiz, Deutschland und in den USA würden jedoch weitergeführt.