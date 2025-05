Bereits am Donnerstag hatte das Unternehmen allerdings angekündigt, die Solarmodulproduktion in Goodyear im Bundesstaat Arizona einzustellen. Alle dort noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden erhalten die Kündigung. In Goodyear wurden die am deutschen Standort Thalheim produzierten Solarzellen zu Solarmodulen verarbeitet.