Am Messestand in München würden etwa die weiterentwickelten Solardachziegel sowie die neuen Solarzellentechnologien IBC und Perowskit zu sehen sein, teilte Meyer Burger am Dienstag mit. Die Solardachziegel sollen den Angaben zufolge ab dem vierten Quartal 2023 in zwei Varianten im Markt verfügbar sein.