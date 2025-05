Aufgrund fehlender finanzieller Mittel sehe sich Meyer Burger dazu gezwungen, seine noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA zu stoppen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Produktion mit einer Jahreskapazität von 1,4 Gigawatt werde umgehend eingestellt. In Goodyear wurden die am deutschen Standort Thalheim produzierten Solarzellen zu Solarmodulen verarbeitet.