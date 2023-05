Die Anleihe ist den Angaben zufolge wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien der Garantin mit einem Nennwert von je 0,05 Franken zu einem anfänglichen Wandlungspreis, der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 25 und 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt wird.