Das schwer angeschlagene Solarunternehmen Meyer Burger hat eine Anfang Dezember vereinbarte Brückenfinanzierung erneut um zwei Tage verlängert. Erst am Wochenende war sie um einige Tage verlängert worden. Die Fälligkeit für eine durch eine Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bereitgestellte und ursprünglich am 6. Dezember 2024 bekannt gegebene Brückenfinanzierungsfazilität sei bis zum 7. März 2025 verlängert worden, teilte Meyer Burger in der Nacht auf Donnerstag mit. Dies sei vorbehaltlich weiterer Verlängerungen bei einstimmiger Zustimmung.