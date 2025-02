Mit der Unterzeichnung einer weiteren Vereinbarung werde die Fälligkeit der Fazilität bis zum 21. Februar 2025 verlängert, teilte Meyer Burger am Freitagabend mit. Vorbehalten seien zudem weitere Verlängerungen bei einstimmiger Zustimmung, heisst es in der Mitteilung. Es handelt sich bereits um die zweite Verlängerung der der am 6. Dezember 2024 bekannt gegebenen Brückenfinanzierung.