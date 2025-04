Zu hohe Gewichtung im Depot

Ein Kardinalvergehen ist, einen zu hohen Anteil seines Vermögens in einen Einzeltitel zu investieren. Dazu ein paar Beispiele: Wer ein Vermögen von zum Beispiel 300'000 Franken hat und ein Prozent in Meyer Burger anlegte - selbst zum Höchstpreis von 1732 Franken im April 2011 gegenüber dem Kurs von 1,82 Franken am Mittwoch Nachmittag - kann den Verlust von 3'000 Franken verkraften. Dies selbst dann, wenn in der Zwischenzeit nur bescheidene Erträge auf den anderen Vermögenspositionen erwirtschaftet wurden.