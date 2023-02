Perger sieht bei einem Investment in Meyer Burger das grösste Risiko in der Margenentwicklung. "Falls sich die Profitabilität verzögert, kann eine erneute Kapitalaufnahme für die Finanzierung der Investitionen in Arizona nicht ausgeschlossen werden", warnt der Analyst von Research Partners. Meyer Burger will schlussendlich die Hochleistungs-Solarmodulproduktion in Arizona auf 1,5 Gigawatt Kapazität anheben.