In den USA verloren etwa 300 Beschäftigte ihre Jobs. Auch am Schweizer Firmensitz wurden alle Mitarbeitenden bis auf ein Abwicklungsteam entlassen. Seit Anfang Dezember 2025 befindet sich das Unternehmen in Nachlassstundung. Diese dauert bis zum 1. Juni 2026. Die Aktien wurden per 14. Januar dekotiert.