«Diese letzte Runde war im Grunde immer ein Fonds für Freunde und Familie», schrieb er am Dienstag in einer E-Mail an Bloomberg News. «Ich habe ihn nicht vermarktet oder so behandelt wie die meisten anderen, und ich habe auch nicht versucht, das Vermögen durch die Gewinnung von Investoren, die ich noch nicht kannte, zu vergrössern.» Er habe die Probleme, die er beim ersten Mal mit Scion Capital hatte, nicht noch einmal erleben wollen.