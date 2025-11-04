Der Hedgefonds-Manager Michael Burry, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt im Jahr 2008 bekannt wurde, hat sein Portfolio gemäss 13F-Filing neu aufgestellt.
So hat der als «The Big Short» bekannte Investor sich vollständig von den Titeln der Bruker Corporation, einem Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten für die Molekular- und Materialforschung, getrennt. Ebenso auf null heruntergefahren wurden die Positionen in Regeneron Pharmaceuticals, UnitedHealth, MercadoLibre und Estée Lauder.
Auf der anderen Seite ist Burry drei neue Engagements eingegangen: Molina Healthcare ist ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen, Lululemon stellt Sportausrüstung her und SLM Corporation (Student Loan Marketing Association) - auch allgemein bekannt als Sallie Mae - ist ein amerikanisches Kreditinstitut.
Vor Wochenfrist hat Burry in einem kryptischen Beitrag auf der Plattform X vor einer möglichen Überhitzung an den Finanzmärkten gewarnt. In dem kurzen Beitrag schrieb Burry, es gebe manchmal Blasen und manchmal könne man etwas dagegen tun – und manchmal sei der einzig gewinnbringende Zug, «gar nicht erst mitzuspielen». Der Starinvestor stellt schon für einen Moment die Nachhaltigkeit des KI-Booms infrage, der die Aktienkurse einer kleinen Gruppe von US-Technologiekonzernen auf Rekordhöhen getrieben hat.