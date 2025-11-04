Vor Wochenfrist hat Burry in einem kryptischen Beitrag auf der Plattform X vor einer möglichen Überhitzung an den Finanzmärkten gewarnt. In dem kurzen Beitrag schrieb Burry, es gebe manchmal Blasen und manchmal könne man etwas dagegen tun – und manchmal sei der einzig gewinnbringende Zug, «gar nicht erst mitzuspielen». Der Starinvestor stellt schon für einen Moment die Nachhaltigkeit des KI-Booms infrage, der die Aktienkurse einer kleinen Gruppe von US-Technologiekonzernen auf Rekordhöhen getrieben hat.