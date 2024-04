Der Werkzeugmaschinenkonzern hielt in Rorschach SG die erste Generalversammlung seit der Fusion zwischen Tornos in Moutier BE und Starrag in Rorschacherberg SG ab. «Die Verwaltungsratsmitglieder Walter Fust, Adrian Stürm, Michael Hauser, Christian Androschin, Bernhard Iseli und Till Fust wurden für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt», teilte der Konzern mit.