Burkhard Varnholt tritt bei CS Nachfolge seines Ex-Vorgesetzten an

Der Nachfolger des Dänen Strobaek bei der CS ist bestellt, wie die Bank gestern mitteilte. Strobaeks Funktion übernimmt sein Stellvertreter, Burkhard Varnholt. Er rapportiert an Francesco De Ferrari, Chef des Wealth Management. Wie lange dieser CIO-Posten bei der CS allerdings Bestand hat, ist unklar, denn nach dem Closing der Übernahme durch die UBS werden die Karten im globalen Investmentoffice wohl neu gemischt. Varnholt ist erfahren, er war bereits CIO bei Safra Sarasin in Basel und bei Julius Bär in Zürich.