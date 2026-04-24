«Der Rückgang der Stimmung war über alle politischen Lager, Einkommensklassen, Altersgruppen und Bildungsniveaus hinweg zu beobachten», schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung hätten sich sowohl für den kurz- als auch für den langfristigen Zeithorizont verschlechtert. Der Iran-Krieg scheine die Stimmung der Verbraucher vor allem durch Preisschocks bei Benzin und möglicherweise auch bei anderen Gütern zu beeinflussen.