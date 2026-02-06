«Die Stimmung ist derzeit zwar auf dem höchsten Stand seit August 2025, doch die jüngsten monatlichen Zuwächse waren gering - deutlich unterhalb der Fehlermarge - und das allgemeine Stimmungsniveau bleibt aus historischer Sicht sehr niedrig», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Die Sorge um die Verschlechterung der persönlichen Finanzlage aufgrund hoher Preise und eines erhöhten Risikos des Arbeitsplatzverlusts ist weiterhin weit verbreitet.»