«Die Einschätzung vieler Aspekte der Wirtschaft verschlechterte sich», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Kaufbedingungen für langlebige Güter seien auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gesunken, und die aktuelle persönliche Finanzlage habe sich wegen der zunehmenden Besorgnis über hohe Preise verschlechtert. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsbedingungen und des Arbeitsmarktes seien zurückgegangen.