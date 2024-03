Die Inflationserwartungen der Konsumenten blieben konstant: Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen sie mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 3,0 Prozent. Im Februar hatten die Verbraucher laut der Umfrage denselben Wert veranschlagt. Sie sind mit noch immer kräftig steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert, obwohl sich die US-Notenbank mit einer Hochzinspolitik dagegen stemmt. Die Inflation zog im Februar sogar wieder an. Die Teuerungsrate stieg auf 3,2 von 3,1 Prozent im Januar. Die Federal Reserve, die am Mittwoch über den Leitzins entscheidet, strebt einen Wert von zwei Prozent an und dürfte erst zur Jahresmitte zu einer geldpolitischen Lockerung übergehen.