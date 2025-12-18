Zu den weltweit grössten Speicherchip-Anbietern gehören neben Micron die beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und SK Hynix. Alle drei Unternehmen wollen ihre Produktion ausbauen. Bei den beiden Letzteren ist jedoch unklar, wie sich die zusätzlichen Kapazitäten auf die für KI benötigten sogenannten HBM- und klassischen Speicherchips verteilen. HBM bezeichnet leistungsstarke Chips, die Daten sehr schnell zwischenspeichern und wieder ausgeben können. Sie werden in KI-Rechenzentren benötigt. Dem Micron-Rivalen SK Hynix zufolge wird der Markt für HBM-Chips bis 2030 jährlich um 30 Prozent wachsen.