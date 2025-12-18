Das Ausmass der Überraschungen durch Micron habe auf Anlegerseite selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Dieser rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Das Unternehmen selbst verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Börsianer sah darin zwar kein Entwarnungssignal für den gesamten KI-Bereich, in dem Anleger neuerdings Bewertungen und Monetarisierungschancen hinterfragen. Er sieht es aber als gesichert an, dass die Micron-Aussagen auf ein solides Nachfrageumfeld schliessen lassen.